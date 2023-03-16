“كاوست” تعلن توفر وظائف شاغرة في جدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول للمنح والعقود. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني. قائد عمليات البحث الميداني. عالم الموظفين. اخصائي تسويق. مدير عمليات الأمن. مدير الإستراتيجية والتخطيط. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

عن كاوست:

تساهم جامعة الملك عبد الله في تقدم العلم والتقنية من خلال البحوث الجريئة والتعاونية. كما تساهم في توعية القادة في مجال العلوم والتقنية، وتساعد على تنويع الاقتصاد وتتصدى للتحديات ذات الأهمية الإقليمية والعالمية، بما فيه صالح المملكة والمنطقة والعالم.

كما تساهم في تطوير البحوث والتعليم، وقدرتهما على إحداث التغيير، وهما أمران أساسيان لمهمة جامعة الملك عبد الله.