الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“كاوست” تعلن توفر وظائف شاغرة في جدة
“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)
بعد إهدار الملايين لغير مستحقيها.. آل الشيخ: خطبة الجمعة غدا عن الصدقات
أيام قليلة.. احذر مشروبات باردة وساخنة شائعة تهدد صحتك في رمضان
مقتل شاب عربي في أمريكا.. وبيان عاجل من خارجية بلاده
تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن اليمن

الرئيسية

 /

فرص

 /

“كاوست” تعلن توفر وظائف شاغرة في جدة

“كاوست” تعلن توفر وظائف شاغرة في جدة

“كاوست” تعلن توفر وظائف شاغرة في جدة
٠٩:٠٨:٤٤ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي أول للمنح والعقود.
  2. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.
  3. قائد عمليات البحث الميداني.
  4. عالم الموظفين.
  5. اخصائي تسويق.
  6. مدير عمليات الأمن.
  7. مدير الإستراتيجية والتخطيط.
  8. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.
  9. والمزيد …

اقرأ أيضا:

وظائف بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عدة مدن

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

عن كاوست:

تساهم جامعة الملك عبد الله في تقدم العلم والتقنية من خلال البحوث الجريئة والتعاونية. كما تساهم في توعية القادة في مجال العلوم والتقنية، وتساعد على تنويع الاقتصاد وتتصدى للتحديات ذات الأهمية الإقليمية والعالمية، بما فيه صالح المملكة والمنطقة والعالم.

كما تساهم في تطوير البحوث والتعليم، وقدرتهما على إحداث التغيير، وهما أمران أساسيان لمهمة جامعة الملك عبد الله.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم جامعة الملك عبدالله وظائف جدة وظائف جمعة كاوست

مواد ذات صلة

المزيد
الخميس القادم.. آخر موعد للتسجيل بوحدات المظليين والقوات الخاصة

الخميس القادم.. آخر موعد للتسجيل بوحدات المظليين والقوات الخاصة

٠١:٥١ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٦
الخدمة المدنية تدعو 598 مرشحاً من حاملي الدبلومات

الخدمة المدنية تدعو 598 مرشحاً من حاملي الدبلومات

٠٧:٣٦ م، الأربعاء، ١١ يوليو ٢٠١٢
وظائف مدرسين للبكالوريوس فأعلى بالجامعة الإسلامية

وظائف مدرسين للبكالوريوس فأعلى بالجامعة الإسلامية

٠٦:٢٦ م، الأربعاء، ٢٧ فبراير ٢٠١٣
مصرف الراجحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

مصرف الراجحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

٠١:٠٣ م، الأثنين، ٢١ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *