طريقة إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر

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أعاد الحساب الرسمي لـ”الأمن العام”، اليوم الخميس، التذكير بخطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيا، وذلك من خلال منصة أبشر.

3 خطوات

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن إصدار إذن إصلاح مركبة، بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري، في موقع الحادث، وبطريقة إلكترونية تماما عبر 3 خطوات وهي:

1- الدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”

2- اختيار “إدارة المركبات”

3- اختيار “إصدار إذن إصلاح مركبة”

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إصلاح المركبة

وفي سياق متصل، أتاح البنك المركزي، في يناير الماضي، خيار إصلاح المركبة ضمن التأمين عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، في إطار التحديثات على بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات “الوثيقة” المعمول بها حاليًا.