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طريقة إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر

طريقة إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر

طريقة إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر
٠٩:٢١:٠٢ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعاد الحساب الرسمي لـ”الأمن العام”، اليوم الخميس، التذكير بخطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيا، وذلك من خلال منصة أبشر.

3 خطوات

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن إصدار إذن إصلاح مركبة، بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري، في موقع الحادث، وبطريقة إلكترونية تماما عبر 3 خطوات وهي:

1- الدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”

2- اختيار “إدارة المركبات”

3- اختيار “إصدار إذن إصلاح مركبة”

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إصلاح المركبة

وفي سياق متصل، أتاح البنك المركزي، في يناير الماضي، خيار إصلاح المركبة ضمن التأمين عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، في إطار التحديثات على بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات “الوثيقة” المعمول بها حاليًا.

يأتي ذلك انطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

التعديلات المدخلة على الوثيقة

وأوضح البنك المركزي السعودي، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على:

-تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين.

-التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع.

إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية.

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