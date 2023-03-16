أيام قليلة.. احذر مشروبات باردة وساخنة شائعة تهدد صحتك في رمضان

تواصل- فريق التحرير:

كشف موقع ” express ” عن بعض المشروبات التي تسبب مخاطر صحية خلال رمضان، حيث يقبل الكثيرون على تناولها على مائدة الإفطار، متجاهلين ضررها الصحي.

وحذر الموقع من احتساء مشروب خاطئ فقد يساهم في تدهور الصحة، مشددا أن أي قراءة لضغط الدم أعلى من 140/90 مم زئبق، تعرض صاحبها لخطر متزايد.

المشروبات الساخنة والباردة:

1-الشاي:

حذر الموقع من بعض المشروبات الساخنة والباردة ، منوها أن مشروبا محببا ومفضلا لدى البعض وهو الشاي، قد يكون كوبان من الشاي جيدين.

فيما حذرّت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنه من المهم ألا يكون الشاي المصدر الرئيسي أو الوحيد للسوائل.

2- القهوة:

تعتبر القهوة أيضا من المشروبات الساخنة الأخرى التي يجب الحد منها، والتي قد تزيد من ضغط الدم.

3- الكولا:

توجد هناك عادة خاطئة خلال رمضان وهي تناول مشروبات الطاقة والكولا وحذر من تناولها.

وأوضح أن السبب وراء مساهمة الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والكولا في ارتفاع ضغط الدم هو محتواها من الكافيين.

مشرويات وأطعمة مفيدة :

أوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول هذه المشروبات للمساعدة في التحكم في ضغط الدم هما عصير الطماطم والبرتقال.

كما يمكن للأشخاص الذين يهدفون إلى خفض ضغط الدم القيام بذلك عن طريق اختيار الأطعمة الصحية لتناولها.

1-الزبادي

2- الحليب

3- طماطم.

4- بطاطا

5- موز

6- سمك السالمون

الأنشطة المفيدة لضغط الدم:

-المشي السريع

– السباحة

– ركوب الدراجات

اقرأ أيضا

هذه أفضل أنواعه.. “الصحة” تكشف عن هدي النبي ﷺ في المشي (فيديو)