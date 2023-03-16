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تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن اليمن

تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن اليمن

تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن اليمن
٠٨:٣١:٤٨ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، على دعم المملكة المتجدد للسلام في اليمن، ولجهود المبعوث الأممي.

وقف إطلاق النار

وقال الوزير، في كلمته، خلال الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الخميس، إن: المملكة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

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دعم المجلس الرئاسي

وشدد الوزير على موقف المملكة الداعم لمجلس الرئاسة اليمني، لتمكينه من تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة.

حوار يمني

وفي وقت سابق من مارس الجاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، في موسكو، أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار ومن ثم إطلاق حوار يمني – يمني يضمن استقرار اليمن وازدهاره، وأن المملكة تتحاور مع كل الشركاء بما في ذلك واشنطن حول القضايا الدولية.

الكلمات الدلالية:
أزمة اليمن فيصل بن فرحان مليشيا الحوثي وزير الخارجية

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