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مقتل شاب عربي في أمريكا.. وبيان عاجل من خارجية بلاده
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مقتل شاب عربي في أمريكا.. وبيان عاجل من خارجية بلاده

مقتل شاب عربي في أمريكا.. وبيان عاجل من خارجية بلاده

مقتل شاب عربي في أمريكا.. وبيان عاجل من خارجية بلاده
٠٨:٣٥:١٠ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض شاب عربي من الجنسية الأردنية لإطلاق نار على أحد الطرق بالولايات المتحدة الأمريكية أودى بحياته على الفور.

مقتل شاب عربي في أمريكا

وتفصيلا أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع قضية مقتل الطالب الأردني حمزة أبو حلاوة (32 عاما).

وأضافت الوزارة، أنها تبلغت بالحادثة من قبل ذوي الشاب، مشيرا إلى أنها الوزارة تستكمل الإجراءات بخصوص جثمانه.

الطالب الأردني حمزة أبو حلاوة

التحقيق في الحادث

يأتي ذلك فيما تواصل السلطات الأمريكية التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وسبب مقتل الشاب الأردني.

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بدورها، أفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، بأن الشاب أبو حلاوة كان يقود مركبته في الوقت الذي تعرّض فيه مع شخص آخر لإطلاق نار مزدوج، أدى إلى مقتلهما.

في سياق متصل نعى أردنيون عبر مواقع التواصل أبو حلاوة داعين له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا إطلاق نار الولايات المتحدة مقتل شاب مقتل شاب عربي

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