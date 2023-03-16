رئاسة الحرمين تخصص 8 أبواب لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة للمسجد الحرام

تواصل- واس:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 8 أبواب لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة للمسجد الحرام، وذلك للتسهيل عليهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة للمعتمرين وقاصدي بيت الله العتيق من الأشخاص ذوي الإعاقة.

أبواب ذوي الإعاقة

وتتمثل أبواب الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة في أبواب رقم 68 – 74 – 79 – 84 – 89 – 90 – 93 – 94 بحيث تسهل المنحدرات والمزلقانات لذلك عملية الدخول والخروج للعربات المتحركة.

زيارة ذوي الإعاقة للروضة الشريفة:

وفي وقت سابق استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لذوي الإعاقة، عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة عند زيارتهم للمسجد النبوي، وسهلت لهم زيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم.

وذكر حينها مدير الإدارة العامة لذوي الإعاقة، يوسف الأحمدي، أن الإدارة حريصة على تنفيذ مثل هذه الزيارات والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة والانتماء مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقدمها الإدارة لخدمة هذه الفئة الغالية.

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