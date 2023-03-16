بعد إهدار الملايين لغير مستحقيها.. آل الشيخ: خطبة الجمعة غدا عن الصدقات

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كشف د. عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، عن موضوع خطبة الجمعة ليوم غد الجمعة.

خطبة الجمعة:

وقال آل الشيخ، في مقابلة بثتها قناة “الإخبارية” إن: خطبة الجمعة غدا، ستكون عن الصدقات وأعمال الإحسان والخير في شهر رمضان المبارك.

ولفت الوزير إلى أن أبناء المملكة تواقون لهذا الشهر العظيم ويحبون أن يقدموا فيه الأعمال الصالحة ويبذلوا الصدقات، مضيفا: “كما بلغني فإن الإنفاق على تفطير الصائم يبلغ مئات الملايين من الريالات، وقد يصل إلى مليار ريال”.

وتابع الوزير: “هنالك مئات الملايين من الريالات قد استنزفت سابقا دون جدوى في سفر الإفطار، وتذهب إلى غير مستحقيها، لأن هناك الكثير من الأفواه تحتاج إلى هذه الملايين.

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اختلاف الفصول

وفي خطبة الجمعة الماضي، قال الشيخ د.عبدالرحمن السديس إن في اختلاف فصول العام دليلًا على عظمته الباهرة وحكمته البليغة الآسرة ومذكرا بعباده بالدار الآخرة، قائلا: “إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ”.

وأضاف “السديس”: قال صلى الله عليه وسلم “ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها “، ولقد وقف سلفنا الصالح أمام هذه الآيات وتأملوها حق التأمل.