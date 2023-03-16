“جمل وجدي”.. الكلاب الضالة تتحول لوحوش ضارية بالأردن وتفترس الحيوانات

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تحولت الكلاب الضالة في شوارع الأردن إلى وحوش ضارية، تفترس الحيوانات وتروع المارة.

افتراس جدي:

فبعد افتراسها لجمل صغير أمس، أقدم كلب ضال، على افترس “جدي” في أحد أحياء محافظة العقبة، اليوم الخميس، بعد يوم على افتراس عدد من الكلاب لجمل في منطقة جنوبي عمان.

ونشرت وسائل إعلام أردنية، لحظة افتراس الكلب الضال للجدي، ما تسبب في عملية استنكار واسعة.

8 كلاب ضالة تفترس جملا:

وأمس الأربعاء أقدم قطيع من الكلاب الضالة، على افتراس جمل صغير، في بلدة العامرية التابعة للواء الجيزة جنوب العاصمة عمان.

ونقلت صحف محلية عن صاحب الجمل أن 8 كلاب ضالة هاجمت ناقة له ومعها صغيرها الحوار وافترسته، كما تفعل الذئاب في إشارة منه لشراستها.

وأوضح أنه لا تقدم الكلاب في العادة على افتراس صغار الإبل والأبقار، إلا إذا كانت شرسة.

وأضاف أن المنطقة تشهد تواجد قطعان كثيرة من الكلاب الضالة تنتشر في أطراف القرى والطرقات العامة، وباتت تشكل خطراً واضحا.

كلاب تهاجم زوارًا في مستشفى:

وتنتشر الكلاب الضالة على نطاق واسع في الأردن، حيث وثق مقطع

فيديو قبل أسابيع نشرته وكالة عمون الأردنية، هجوم لعدد من الكلاب الضالة على الزوار في أحد المستشفيات.

مطاردة الزوار:

وعلقت الوكالة علة مقطع الفيديو بالقول : “من باب الطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي الكلاب تهاجم المراجعين والزوار”.

ويظهر الفيديو عددا من الكلاب في ساحة الاستقبال مع وجود عدد من الزوار، الذين طاردتهم الكلاب وسط ذهول من رواد المستشفى.

وعن ردة فعل إدارة مستشفى الزرقاء الحكومي حول وجود الكلاب الضالة قالت :” أرسلنا 11 كتابًا دون رد”.

مدير المستشفى:

وصرح مدير المستشفى أن طبيعة المنطقة التي يتواجد فيها المستشفى صحراوية وتتكاثر فيها الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن تجمعات الكلاب الضالة لا تعد يومية.

يذكر أن مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد يقع ضمن حدود مدينة الشرق والتي تديرها مؤسسة موارد.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر تجمع للكلاب الضالة أمام مدخل طوارئ المستشفى.

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