الرياض تحقق أعلى الصفقات الإيجارية في 2022

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حققت منطقة الرياض أعلى عدد من الصفقات الإيجارية العام الماضي، والتي بلغت 578 ألف صفقة، وبلغت قيمة الصفقات 24.730 مليار ريال.

جدة ثانيا

وحلت جدة ثانيًا بـ416.9 ألف صفقة، بـ16.951 مليار ريال، والدمام ثالثًا بـ122.3 ألف صفقة، بـ3.914 مليارات ريال، ومكة المكرمة رابعًا بـ109.5 ألف صفقة بـ4.865 مليارات ريال، والمدينة المنورة خامسًا بـ97.7 ألف صفقة، بـ3.748 مليارات ريال.

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نمو الصفقات السكنية

وسجلت الصفقات السكنية نموًا بـ89%، والتي ارتفعت إلى 1.892 مليون صفقة سكنية، مقارنة بعام 2021 التي بلغت مليون صفقة سكنية.

وارتفعت الصفقات التجارية بـ80%، بإجمالي صفقات تبلغ 471.867 ألف صفقة تجارية، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 261.317 ألف صفقة تجارية.

وتصدرت الشقق الصفقات السكنية المنفذة حسب نوع الوحدة بـ1.719 مليون صفقة منفذة بـ90%، وحلت صفقات الأدوار ثانيًا بإجمالي 95.932 ألف صفقة بـ53%، وصفقات الفلل ثالثًا، بإجمالي 46.870 ألف صفقة بـ50%.

الصفقات التجارية

وفي السياق ذاته، استحوذت المحلات على النصيب الأكبر من الصفقات التجارية، والتي بلغت 297 ألف صفقة تجارية بـ88%، والمكاتب ثانيًا بإجمالي 44.9 ألف صفقة تجارية بـ62%.

وحلت المعارض ثالثًا بإجمالي 36 ألف صفقة تجارية، وسجلت أعلى نمو بـ162%، مقارنة بعام 2021 التي بلغت صفقاتها التجارية 13.8 ألف صفقة تجارية.