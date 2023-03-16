الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
7 تغيرات في الجسم حال عدم تناول الفاكهة
“كاوست” تعلن توفر وظائف شاغرة في جدة
“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)
بعد إهدار الملايين لغير مستحقيها.. آل الشيخ: خطبة الجمعة غدا عن الصدقات
أيام قليلة.. احذر مشروبات باردة وساخنة شائعة تهدد صحتك في رمضان
مقتل شاب عربي في أمريكا.. وبيان عاجل من خارجية بلاده

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عدة مدن

وظائف بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عدة مدن

وظائف بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عدة مدن
٠٨:١٢:٠٦ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مسؤول دعم فني:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة الدبلوم في علم الحاسوب وتقنية المعلومات أو ما يعادلها
  • سنتين خبرة.

مدير قسم المبيعات والتسويق:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.
  • خبرة: 6 – 10 سنوات من الخبرة في المبيعات والتسويق وإدارة العالمة التجارية.
  • يفضّل امتلاك سنتين (2) من الخبرة في منصب ذو مسؤوليات إدارية متزايدة.
  • متطلبات لغة الأعمال: الطلاقة في اللغة العربية. والإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسية.

مستشار تنفيذي لأداره العمليات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس.
  • خبرة 5 سنوات.
  • الطلاقة في اللغة العربية كتابة ومحادثة – أساسية.

مصمم جرافيك:

المؤهلات والخبرات:

  • اتقان برنامج After Effect وإضافة المؤثرات البصرية.
  • الاحترافية في التعامل مع برامج الجرافيك (Photoshop, Illustrator).
  • الاحترافية في تصميم المطبوعات على برنامج (InDesign).
  • شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ ايضا:

الشروط ورابط التقديم.. “سدايا” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بـ «شركة التعدين العربية»

وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بـ «شركة التعدين العربية»

١٠:٠٣ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
المعهد التقني للتعدين يعلن فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم

المعهد التقني للتعدين يعلن فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم

٠٩:٤١ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
1000 وظيفة تعليمية وإدارية شاغرة للمدارس النسائية بـ«تحفيظ الرياض»

1000 وظيفة تعليمية وإدارية شاغرة للمدارس النسائية بـ«تحفيظ الرياض»

١٠:٥٢ ص، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
الشروط ورابط التقديم.. وظائف متاحة بنظام العقود في جامعة حائل

الشروط ورابط التقديم.. وظائف متاحة بنظام العقود في جامعة حائل

٠٨:٤١ م، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *