وظائف بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عدة مدن

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مسؤول دعم فني:

المؤهلات والخبرات:

درجة الدبلوم في علم الحاسوب وتقنية المعلومات أو ما يعادلها

سنتين خبرة.

مدير قسم المبيعات والتسويق:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.

خبرة: 6 – 10 سنوات من الخبرة في المبيعات والتسويق وإدارة العالمة التجارية.

يفضّل امتلاك سنتين (2) من الخبرة في منصب ذو مسؤوليات إدارية متزايدة.

متطلبات لغة الأعمال: الطلاقة في اللغة العربية. والإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسية.

مستشار تنفيذي لأداره العمليات:

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس.

خبرة 5 سنوات.

الطلاقة في اللغة العربية كتابة ومحادثة – أساسية.

مصمم جرافيك:

المؤهلات والخبرات: