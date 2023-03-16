وظائف بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مسؤول دعم فني:
المؤهلات والخبرات:
- درجة الدبلوم في علم الحاسوب وتقنية المعلومات أو ما يعادلها
- سنتين خبرة.
مدير قسم المبيعات والتسويق:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.
- خبرة: 6 – 10 سنوات من الخبرة في المبيعات والتسويق وإدارة العالمة التجارية.
- يفضّل امتلاك سنتين (2) من الخبرة في منصب ذو مسؤوليات إدارية متزايدة.
- متطلبات لغة الأعمال: الطلاقة في اللغة العربية. والإنجليزية كتابة ومحادثة – أساسية.
مستشار تنفيذي لأداره العمليات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة بكالوريوس.
- خبرة 5 سنوات.
- الطلاقة في اللغة العربية كتابة ومحادثة – أساسية.
مصمم جرافيك:
المؤهلات والخبرات:
- اتقان برنامج After Effect وإضافة المؤثرات البصرية.
- الاحترافية في التعامل مع برامج الجرافيك (Photoshop, Illustrator).
- الاحترافية في تصميم المطبوعات على برنامج (InDesign).
- شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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