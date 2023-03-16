الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أبشر توضح تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا
بدلاً من الشؤون الإسلامية.. نقل مهام الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى “تطوير المدينة”
دوريات الأمن بالجوف تطيح بمواطنين بحوزتهما مواد مخدرة
السجن والغرامة.. النيابة تحظر الاعتداء على المرافق العامة
بعد وفاة 480 ألف سنويا.. حظر التبغ على مواليد 2007 فما فوق بهذه الدولة
رسالة سامية لخدمة القرآن.. 8 روايات لمصحف المدينة على تطبيق “رشد “

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

أبشر توضح تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا

أبشر توضح تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا

أبشر توضح تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا
٠٧:١٢:٣٥ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر، تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر هويتك الرقمية في أبشر.

خدمة تعديل المعلومات

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يمكن للفرد من خلال خدمة تعديل معلمومات المستخدم تعديل المعلومات التالية:

اقرأ أيضا

تعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”

– تغيير كلمة المرور

– تعديل البريد الإلكتروني

– تغيير رقم الجوال

– تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول على منصة أبشر

2- اختيار تعديل معلومات المستخدم

خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي

وفي وقت سابق، أتاح تطبيق أبشر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال عدة خطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر المنصة.

وتتيح الخدمة للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزاة الداخلية.

خطوات تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى أبشر ثم اختيار استعلامات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار التعريف بفرد أسرة.

اقرأ أيضا

تعرّف على خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي عبر “أبشر”

الكلمات الدلالية:
أبشر أخبار السعودية خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني الرياض» يكشف لـ«تواصل» تفاصيل غرق شاب في سد نمار (صور)

«مدني الرياض» يكشف لـ«تواصل» تفاصيل غرق شاب في سد نمار (صور)

٠٩:١٥ ص، الأثنين، ٢٧ يوليو ٢٠١٥
«الغذاء والدواء» ترد على حقيقة تداول تصنيفات لمياه الشرب المعبّأة

«الغذاء والدواء» ترد على حقيقة تداول تصنيفات لمياه الشرب المعبّأة

١١:٣٦ م، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠١٦
صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة في 5 سنوات

صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة في 5 سنوات

١٠:٣١ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
«شرطة الشرقية»: قاتلة «طفلة الأحساء» زوجة الأب وليست الأم

«شرطة الشرقية»: قاتلة «طفلة الأحساء» زوجة الأب وليست الأم

١١:٤٧ ص، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *