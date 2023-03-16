أبشر توضح تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا

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أوضحت منصة أبشر، تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر هويتك الرقمية في أبشر.

خدمة تعديل المعلومات

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يمكن للفرد من خلال خدمة تعديل معلمومات المستخدم تعديل المعلومات التالية:

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– تغيير كلمة المرور

– تعديل البريد الإلكتروني

– تغيير رقم الجوال

– تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول على منصة أبشر

2- اختيار تعديل معلومات المستخدم

خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي

وفي وقت سابق، أتاح تطبيق أبشر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال عدة خطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر المنصة.

وتتيح الخدمة للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزاة الداخلية.

خطوات تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى أبشر ثم اختيار استعلامات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار التعريف بفرد أسرة.

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