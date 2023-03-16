الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
دوريات الأمن بالجوف تطيح بمواطنين بحوزتهما مواد مخدرة
السجن والغرامة.. النيابة تحظر الاعتداء على المرافق العامة
بعد وفاة 480 ألف سنويا.. حظر التبغ على مواليد 2007 فما فوق بهذه الدولة
رسالة سامية لخدمة القرآن.. 8 روايات لمصحف المدينة على تطبيق “رشد “
شاهد.. تمساح عملاق يهاجم سيارة دفع رباعي ويحطم مقدمتها
“الملك فهد” بالدمام يحصل على أفضل مطار إقليمي بالشرق الأوسط

الرئيسية

 /

محليات

 /

دوريات الأمن بالجوف تطيح بمواطنين بحوزتهما مواد مخدرة

دوريات الأمن بالجوف تطيح بمواطنين بحوزتهما مواد مخدرة

دوريات الأمن بالجوف تطيح بمواطنين بحوزتهما مواد مخدرة
٠٧:٠٠:٥٣ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مواطنين بحوزتهما (29) قرصًا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخضر (14) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخضر (الشابو) في منطقة سكاكا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

على الجانب الآخر، أعلن مركز شـرطة بريدة الشمالي بمنطقـة القصيـم أنه تم القبض علـى 4 مقيمين بتهمة السرقة.

تم استرداد المسروقات لأصحابها

وأوضح أنه قبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية لسرقتهم كابلات كهربائية مـن مرفـق عام، مؤكدًا انه تم استرداد المسروقات لأصحابها.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شرطة القصيم تباشر مشاجرة بين مواطنَين

وقبل يومين، أعلنت شرطة منطقة القصيم، أنها باشرت مشاجرة بين مواطنَين ومحاولة أحدهما الاعتداء على مُنظم في مناسبة رياضية وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهما.

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام فقد باشرت شرطة القصيم بالتنسيق مع وزارة الرياضة، جمع الاستدلالات بشأن مساحة وقعت بين مواطنين، أثناء مناسبة رياضية بمدينة بريدة، حيث حاول أحد المتورطين، حسب البيان، الاعتداء على أحد المنظمين والتدخل في عمله ، بينما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تهريب مخدرات شرطة الجوف مواد مخدرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الطيران المدني»: مطار جديد شمال نجران تنفذه شركة وطنية

«الطيران المدني»: مطار جديد شمال نجران تنفذه شركة وطنية

٠٨:٠٠ م، الأربعاء، ٣١ أكتوبر ٢٠١٨
الموارد البشرية: جائحة كورونا سبباً في ارتفاع نسبة التوطين (فيديو)

الموارد البشرية: جائحة كورونا سبباً في ارتفاع نسبة التوطين (فيديو)

١٢:٣٤ ص، الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
مفتي المملكة: أعظم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم نشر فضائله والتعريف بسيرته

مفتي المملكة: أعظم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم نشر فضائله والتعريف بسيرته

٠٤:٤٥ م، السبت، ١٥ سبتمبر ٢٠١٢
«البنك المركزي» يُعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل

«البنك المركزي» يُعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل

٠٢:١٠ م، الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *