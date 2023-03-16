دوريات الأمن بالجوف تطيح بمواطنين بحوزتهما مواد مخدرة

تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مواطنين بحوزتهما (29) قرصًا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخضر (14) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخضر (الشابو) في منطقة سكاكا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

دوريات الأمن بمنطقة الجوف تقبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة pic.twitter.com/rSPDk0b2Y6 — الأمن العام (@security_gov) March 16, 2023

على الجانب الآخر، أعلن مركز شـرطة بريدة الشمالي بمنطقـة القصيـم أنه تم القبض علـى 4 مقيمين بتهمة السرقة.

تم استرداد المسروقات لأصحابها

وأوضح أنه قبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية لسرقتهم كابلات كهربائية مـن مرفـق عام، مؤكدًا انه تم استرداد المسروقات لأصحابها.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شرطة القصيم تباشر مشاجرة بين مواطنَين

وقبل يومين، أعلنت شرطة منطقة القصيم، أنها باشرت مشاجرة بين مواطنَين ومحاولة أحدهما الاعتداء على مُنظم في مناسبة رياضية وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهما.

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام فقد باشرت شرطة القصيم بالتنسيق مع وزارة الرياضة، جمع الاستدلالات بشأن مساحة وقعت بين مواطنين، أثناء مناسبة رياضية بمدينة بريدة، حيث حاول أحد المتورطين، حسب البيان، الاعتداء على أحد المنظمين والتدخل في عمله ، بينما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.