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بعد وفاة 480 ألف سنويا.. حظر التبغ على مواليد 2007 فما فوق بهذه الدولة

بعد وفاة 480 ألف سنويا.. حظر التبغ على مواليد 2007 فما فوق بهذه الدولة

بعد وفاة 480 ألف سنويا.. حظر التبغ على مواليد 2007 فما فوق بهذه الدولة
٠٦:٤٤:٤٤ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مشروع قانون جديد في الولاية ينص على منع أي شخص ولد في أو بعد الأول من يناير 2007 من شراء أي منتج لمواد التبغ والسجائر طوال حياته.

يأتي هذا في محاولة للتخلص التدريجي من استخدام التبغ في ولاية كاليفورنيا للأجيال القادمة.

وفاة 480 ألف أمريكي:

وتعتزم الولاية تنفيذ هذا القرار، في محاولة من السلطات الأمريكية، لكبح جماح ضحايا آفة تدخين السجائر ومنتجات التبغ في الولايات المتحدة التي تزهق سنويا أكثر من 480 ألف أمريكي.

مشروع القانون:

وينص مشروع القانون على “أنه سيتم معاقبة من يبيعون منتجات التبغ لهذه الفئة من الأفراد “أي شخص ولد في أو بعد الأول من يناير 2007” بفرض عقوبات مالية وإلغاء تراخيص .

وبحسب المشرّعين، أوضح مشروع القانون أن الحظر لن ينطبق على بيع “القنب” لأنه مادة غير مدمنة على عكس مادة النيكوتين الموجودة في التبغ.

حظر التبغ في نيوزيلندا:

وقبل ايام حظرت نيوزيلندا بيع التبغ للأجيال القادمة، في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين أقرها البرلمان، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم.

قوانين وعقوبات:

-حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير 2009 وما بعده.

-فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولارات أمريكية).

-سيبقى الحظر ساريًا طوال حياة الشخص.

-تقليل كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر.

تقليل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 بالمئة.

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