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السجن والغرامة.. النيابة تحظر الاعتداء على المرافق العامة
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السجن والغرامة.. النيابة تحظر الاعتداء على المرافق العامة

السجن والغرامة.. النيابة تحظر الاعتداء على المرافق العامة

السجن والغرامة.. النيابة تحظر الاعتداء على المرافق العامة
٠٦:٥٨:٥٢ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن الحماية العدلية للمرافق العامة أسبغت حماية رفيعة، وحظرت كل ما من شأنه الاعتداء عليها بالإتلاف، أو تعمد أي سلوك آثم من شأنه تعطيلها أو قطعها.

تعمد إتلاف المنشآت

وعبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت النيابة العامة حظر تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها.

العقوبات

ونوهت النيابة عن أن عقوبات هذه الأفعال هي:

– السجن مدة تصل إلى ستين

– غرامة تصل إلى مائة ألف ريال

– أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع نشر الحكم، وذلك وفقا لنظام حماية المرافق العامة.

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أنواع الشركات

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أن الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات تتخذ أشكالا محددة، وحذرت في الوقت نفسه من عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:

أ – شركة التضامن.

ب- شركة التوصية البسيطة.

ج- شركة المساهمة.

د- شركة المساهمة المبسطة.

هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

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