شاهد.. تمساح عملاق يهاجم سيارة دفع رباعي ويحطم مقدمتها

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هاجم تمساح عملاق غاضب سيارة دفع رباعي مما تسبب في تحطيم مقدمتها تماما في إحدى الغابات.

تمساح يهاجم سيارة

ووثق مقطع فيديو متداول، نشره حساب “منوعات وثقافة” على تويتر”، سيارة دفع رباعي تقترب ببطء شديد من التمساح.

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ماذا تعرف عن التمساح؟

وفجأة بادر التمساح لمهاجمة السيارة بقوة وعنف شديد للدفاع عن أرضه ونفوذه، مما تسبب في تحطيم الإطار الأمامي للسيارة تماما.

يذكر أن التمساح يعد من أضخم الزواحف الحية، وينتمي إلى فصيلة التمساحيات، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته.

ويوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى.

أسنان شديدة القوة

والتمساح، يتميز بأن له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي جداً يمكّنه من السباحة بسرعة في المياه، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته ويحطم عظامها.

تعيش التماسيح في الماء واليابسة لكنها أكثر مرونة في الماء وتكون حركتها أكثر انسيابية، ولعيونها طبقة بلورية في مؤخرتها مما تجعلها مرئية في الظلام بمجرد تسليط الضوء على الماء.

والتماسيح لا تتنفس تحت الماء بل فوقه لذلك تحتاج للبقاء على السطح لغرض التنفس، وكذلك التجسس واستشعار الفريسة والتمساح يتغذى على اللحوم يفترس ضحاياه غالباً في الماء.

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