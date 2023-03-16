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“الملك فهد” بالدمام يحصل على أفضل مطار إقليمي بالشرق الأوسط

“الملك فهد” بالدمام يحصل على أفضل مطار إقليمي بالشرق الأوسط

“الملك فهد” بالدمام يحصل على أفضل مطار إقليمي بالشرق الأوسط
٠٦:١٧:٢١ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

واصلت مطارات المملكة تقدمها ضمن تصنيف أفضل 50 مطاراً في العالم، والذي جاء في إعلان نتائج تقييم منظمة “سكاي تراكس” العالمية المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.

مطار الملك فهد الدولي:

ونال مطار الملك فهد الدولي جائزة المركز الأول ضمن جوائز “سكاي تراكس 2023” لأفضل المطارات الإقليمية بالشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.

سكاي تراكس

وشهدت جوائز “سكاي تراكس” تقدم مطارات المملكة ضمن تصنيف أفضل 100 مطار في العالم بعد أن تقدم مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى المركز 27 بعد أن كان بالمركز 29 العام الماضي.

ووصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المرتبة 41 بعد أن كان بالمرتبة 44 في عام 2022م، وتقدم مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى المركز 44 بعد أن كان بالمركز 50 العام الماضي، ووصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى المرتبة 52 بعد أن كان بالمرتبة 58 في عام 2022م.

مطارات القابضة

يذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى:

– تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً.

– دعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030.

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اخبار السعودية افضل مطار الدمام مطار الملك فهد مطارات المملكة

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