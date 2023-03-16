رسالة سامية لخدمة القرآن.. 8 روايات لمصحف المدينة على تطبيق “رشد “

تواصل – واس:

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود البالغة مليون نسخة من المصاحف الشريفة من إصدارات المجمع.

كما تم أيضا ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم لـ 76 لغة عالمية في 22 دولة حول العالم.

أبرز المشاريع التقنية

وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة لتوزيعها للمراكز والملحقيات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, حيث دشن خلالها أيضاً أحد أبرز المشاريع التقنية الحديثة للمجمع وهي ” 8 روايات لمصحف المدينة النبوية على تطبيق ” رشد ” ضمن المشاريع التي نفذها المجمع في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

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خدمة القرآن الكريم

واستمع خلال حفل التدشين لشرح موجز عن الروايات وتطبيق “رشد” على الأجهزة الذكية, كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات منها توقيع إتفاقية مع منصة إحسان حيث تم دعمها من قبل المتبرعين والمحسنين لطباعة ما يقارب مليون وخمس مئة ألف نسخة من المصحف الشريف، وكذلك توقيع اتفاقية مع البريد “سبل” لتسهيل شحن المصاحف لدول العالم.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية بالجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم, وبالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.