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المملكة وروسيا تؤكدان استمرار التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك بلس
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المملكة وروسيا تؤكدان استمرار التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك بلس

المملكة وروسيا تؤكدان استمرار التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك بلس

المملكة وروسيا تؤكدان استمرار التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك بلس
٠٥:٤٣:٠٦ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى في الرياض اليوم الخميس, صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة  وروسيا الاتحادية , بمعالي نائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

تنمية وتطوير العلاقات

وشملت محادثاتهما التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة .

وبحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، حيث أكّدا التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023م، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.

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الكلمات الدلالية:
أسواق النفط أوبك بلس إنتاج النفط وزير الطاقة

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