هزة بدولة عربية بقوة 4.1 ريختر

تواصل- فريق التحرير:

سجل المركز الإيطالي والليبي للاستشعار، اليوم الخميس، هزة أرضية في مياه ليبيا قبالة سواحل طرابلس بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 25 كيلو متر.

هزة أرضية:

ووقعت الهزة الأرضية على تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا، بحسب ما جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم الخميس.

وأوضح المركز أنّه نظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة عن ليبيا، لم يحدث أي تأثير يذكر على المباني أو الأرواح.

زلزال باليونان:

يذكر أن وسائل إعلام يونانية، كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضى وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان.

وقبل ساعات أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش.

وفي الأسابيع الماضية سُجّلت هزات أرضية كبيرة كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا.

وأسفر الزلزال عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير آلاف المباني.

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