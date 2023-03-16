استشاري: 90 % من مسببات الأمراض النادرة لدى الأطفال وراثية

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قال استشاري الوراثة الطبية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، د. فؤاد المطيري، أن الأمراض النادرة مجتمعة تمثل نسبة كبيرة من الحالات المرضية المزمنة التي تستدعي العلاج الطبي الدائم للمرضى الذين يعانون منها.

وأضاف المطيري، خلال القمة السعودية للأمراض النادرة، التي تقام يومي 16-17 مارس الجارى في الرياض: “يُعرف أكثر من 6 آلاف مرض مُصنف كمرض نادر بينما يتجاوز عدد المصابين بها الملايين.

وقال المطيري “تمثل الأمراض الوراثية والجينات المسببه لها أكثر من 90% من المسببات لتلك الحالات”.

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الأمراض الوراثية

وشدد المطيري على أهمية برامج الفحص الوراثي المبكر للمقبلين على الزواج أو فحص الأجنة خلال مراحل الحمل والتدخل المباشر إن استدعى الأمر.

وتابع أن هناك نتائج عمل بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لها تأثير مباشر في تقليل نسبة الإعاقات الناتجة عن تلك الحالات، وتقليص الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الصحية.

من جهته، قال استشاري علم الوراثة السريرية والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، د. أحمد الفارس، إنه يجري استخدام التسلسل الكامل للإكسوم والجينوم في تشخيص الاضطرابات الوراثية.

تشخيص الأمراض

وأكد أحمد الفارس على أهمية ذلك في تشخيص الأمراض النادرة بالإضافة إلى فوائد وتحديات كل تقنية.

هذا وتناقش القمة أبرز التحديات والمستجدات في الرعاية الصحية المتعلقة بالأمراض النادرة، بالإضافة إلى الاضطرابات الأيضية والوراثية ذات الصلة.

ويسلط نخبة من المتخصصين المتحدثين خلال فعاليات القمة الضوء على عدد من أهم المواضيع في هذا المجال منها سبل الرعاية الصحية للمرضي الذين يعانون من الأمراض النادرة، ودور الاختبارات الجينية في إدارة الأمراض النادرة، وأيضاً زرع نخاع العظم والخلايا الجذعية في الأمراض النادرة، بجانب العديد من أهم المواضيع.

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