توقعات “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الأحد

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تقريرا،، بشأن حالة الطقس، على عدة مناطق بالمملكة، خلال الفترة المقبلة، وتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الجمعة الموافق 17 من مارس، وحتى الأحد المقبل.

مكة والرياض:

وفي عدة تنبهات متقدمة، نوه “الأرصاد” باستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على مناطق مكة المكرمة، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والقصيم.

رياح نشطة

وتوقع “الأرصاد” استمرار الحالة على أجزاء من المنطقة الشرقية، بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، على الأحساء، العبيلة، العديد، بقيق، حرض، خريص، الخبر ، الدمام، القطيق، رأس تنورة.

وتستمر الحالة من الساعة 9 مساءا اليوم الخميس، وحتى منتصف ليل الجمعة الموافق 17 من مارس الجاري، ويصاحبها تأثيرات تشمل نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

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منطقة عسير

وتشهد منطقة عسير، حسب توقعات “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها تساقط البرد والسيول، ونشاط الرياح وتدن في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، على أبها، وأحد رفيدة، الحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص وبلقرن، وتنومة، والعرين، وبيشة، وتثليث، وطريب، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، والبرك، والقحمة.

أمطار جازان

وأصدر “الأرصاد” تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة جازان، وتشمل الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، والفطيحة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجازان، وفرسان.

ارتفاع الأمواج

وتصاحب الحالة في جازان، تساقط البرد والسيول، وارتفاع الأمواج، ونشاط الرياح السطحية، وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم.

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الرياض ومكة المكرمة

وتوقع “الأرصاد” هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والباحة، تسمسر حتى الساعة 9 مساءا على أجزاء من الباحة، وعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة.

وعلى أجزاء من مكة المكرمة، وتشمل الخرمة، والموية، وتربة، ورنية، حتى منتصف الليل، وعلى أضم وميسان، حتى الساعة 10 مساءا.

أما منطقة الرياض، فتشمل الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، وتستمر كذلك حتى منتصف الليل.

تنبيه متقدم على نجران

وأفاد “الأرصاد” في تنبيه متقدم على منطقة جازان، بتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ونجران، ويدمة، وتستمر الحالة حتى الساعة 11 من مساء اليوم.