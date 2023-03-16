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مسؤول إيراني: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية
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مسؤول إيراني: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية

مسؤول إيراني: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية

مسؤول إيراني: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية
٠٥:٢٨:٢٩ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال مسؤول إيراني، اليوم الخميس، إن: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأجواء الإيجابية للعلاقات مع المملكة ستكون سببًا لحل أزمة اليمن.

احترام السيادة

وفي المقابل، أكد مصدر من داخل المملكة أن الاتفاقيات مع إيران توضح أهمية ما سيترتب عليها من فرص إيجابية، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على الالتزام باحترام السيادة ووقف التدخلات، حسب “العربية”.

وأوضح المصدر أن الاتفاق مع إيران على حل الخلافات يشمل جميع الدول العربية والإسلامية، معربا في الوقت نفسه عن أمله أن ينعكس الاتفاق مع إيران إيجابيا على كل ملفات وأزمات المنطقة.

 

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وفي وقت سابق، أوضحت في بيان لها، أن الاتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة، مؤكدة أن ذلك سيشكل تأثيرًا إيجابيًا على علاقة طهران مع بقية دول المنطقة.

استضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن

وأضافت أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعد الأمين العام للأمم المتحدة باستضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن.

الاتفاق قد يتكرر بالنسبة لدول أخرى

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعليقًا على الاتفاق مع المملكة باستئناف العلاقات، إن هذا الاتفاق قد يتكرر بالنسبة لدول أخرى مثل البحرين.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية ‏الأمم المتحدة العلاقات السعودية الإيرانية اليمن مسؤول إيراني وزارة الخارجية الإيرانية

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