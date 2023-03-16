شاب أردني توفي في سجوده قبل الذهاب للمستشفى

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب أردني وافته المنية وهو ساجد.

مات في السجود:

وبحسب ما ذكره موقع ” خبرني”، فقد توفي الشاب الأردني باسل خالد طقاطقة عن عمر يناهز الـ 26 عاما في دولة الكويت وهو ساجد ليلة الثلاثاء الماضي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونقلت مواقع أردنية عن أحد أقاربه اليوم الخميس أن باسل شعر بالتعب ليل الثلاثاء بسبب الحساسية ومن بعدها قررت عائلته الذهب برفقته إلى المستشفى.

وأوضح أنه قبل ذهاب الشاب باسل إلى المستشفى طلب أن يقيم الصلاة قبل خروجه من المنزل حيث بدأ بالصلاة وحين سجد توفاه الله.

كما نوه أنه كان مقيم في الكويت منذ الصغر ولكنه درس البكالوريوس في إحدى الجامعات الأردنية .

ودعا رواد مواقع التواصل للشاب بالرحمة والمغفرة وحسن الخاتمة، سائلين الله له أن يغفر له يحسن إليه.

وفاة محامي في صلاة الفجر:

وقبل عام انتشر مقطع فيديو مؤثر، على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر حسن الخاتمة لمحامي أردني ، والذي توفي في سجوده للصلاة.

وبحسب ما تم تداوله حينها ، فقد توفي المحامي طارق الرشق، في صلاة الفجر ، وهو ساجد، في مسجد الحاج عواد النعيمات، بالعاصمة عمّان.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أعربوا عن سعادتهم بنهاية المحامي وأنها من حسن الخاتمة له.

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