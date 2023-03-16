“الصناعة” تُعلن أسماء 40 شركة تتنافس على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء في جدة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر “منصة تعدين” أسماء 40 شركة تأهلت للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء في مجمع كسارات محافظة جدة الجديدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الرخص الجديدة تشمل 5 رخص لخام البحص، و 7 رخص لمواد الردميات.

52 طلبًا

وأشارت إلى أنها استقبلت 52 طلباً للمشاركة عبر “منصة تعدين”، وقد اجتاز التأهيل 40 طلباً منها، فيما لم يستوفِ 12 طلباً شروط التأهيل.

وأفادت أن الشركات المؤهلة للمنافسة هي:

1 – شركة اجتياز الطرق الصناعية.

2 – شركة أسمار الطرق الصناعية.

3 – شركة أفلاك المعمار للمقاولات.

وأيضا: شركة أكنان الحجاز للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، وشركة التلال الفضية للمقاولات.

الشركات المؤهلة

وأضافت: من بين الشركات أيضا شركة علي شار للمقاولات، وشركة الصخور المتحدة للتعدين، وشركة الصخور المتطورة الصناعية، والشركة العالمية لمضافات الخرسانة

وتشمل أيضا شركة العمران الفضي، وشركة الغربية المتحدون الصناعية، وشركة الفنون المرئية للخدمات التجارية، وشركة المحاجر السعودية للمقاولات.

وتابعت: وشركة المعدن الحديث للتعدين، وشركة الهضاب التعدينية للمقاولات، وشركة الهضاب الرملية، وشركة الهلالي للتجارة والمقاولات، وشركة الهيثم للتعدين

وشركة بازلت بلس للمقاولات العامة، وشركة بازلت للصناعة، وشركة تطوير المعرفة للمقاولات العامة، وشركة جبال الصمان للمقاولات وشركة جدة الغربية للصناعة.

شركة فهد طريخم البقمي الصناعية

وقالت الوزارة إن من بين الشركات ما يلي:

1 – شركة رجاء الله عواض الطلحي.

2 – شركة زاد الأمل للمقاولات.

3 – شركة ساس القمة للتعدين.

4 – شركة ساس نجد للتعدين

كما تشمل شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، وشركة عابرة للمقاولات، وشركة عمران المدن للمقاولات، وشركة عنود نجد للتعدين، وشركة فالكوم للصناعة.

واستكملت: وأيضا شركة فهد طريخم البقمي الصناعية، وشركة كيان المتحدون الصناعية، وشركة محجر الخليج للتعدين، وشركة ملاذ الإنشائية

وكذلك فرع شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات، وفرع شركة فال للصناعة، وفرع شركة ناصر الفراج للمقاولات ومصنع ليد العالمية للمنتجات الأسمنتية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إن مراحل المنافسة تشمل: الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين.

واختتم: ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة، وأخيراً الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة، كما ستعقد الوزارة ورشة عمل توعوية للمتأهلين لشرح الالتزامات وآلية المزاد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

“الصناعة” تطلق إستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية في “بيبان 2023”