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وزير الاقتصاد: نحن بحاجة إلى تطوير نظام المعاشات التقاعدية

وزير الاقتصاد: نحن بحاجة إلى تطوير نظام المعاشات التقاعدية

وزير الاقتصاد: نحن بحاجة إلى تطوير نظام المعاشات التقاعدية
٠٤:٥٦:٥٣ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أهمية تطور نظام المعاشات التقاعدية مع تقدم العمر واستمرار توفيره للعدالة والمساواة بين الأجيال.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “تصميم نموذج المعاشات والمدخرات المناسب للمدى الطويل”، ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي، اليوم الخميس.

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تطوير نظام المعاشات التقاعدية

وقال الإبراهيم: “إننا بحاجة إلى التأكد من أنه مع تقدم العمر فإن نظام المعاشات التقاعدية يتطور ولا يزال يوفر العدالة والمساواة بين الأجيال”.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من الكثير من الدروس المستفادة من البلدان المتقدمة على البلدان النامية من حيث خصائصها العمرية واستباق الكثير من هذه التحديات المستقبلية”.

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تغييرات في نظام التقاعد

وأوضح أن المملكة تعد من البلدان الشابة ولا زال أمامها الكثير من الوقت، لكنها تعمل منذ الآن لضمان معالجة تلك التحديات.

كما حرصت على إعطاء مزيد من المرونة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقامت بعدد من التغييرات على نظام التقاعد.

وأضاف أن من الأدوات التي لا يمكن إغفالها في معالجة المشكلة رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة والذي يضمن المزيد من الفاعلية.

وأشار إلى أنه يتم النظر إلى المرونة والابتكار والعمل ومستقبل العمل مما يوفر فرصة سانحة للحد من تلك المشكلة.

ولفت إلى نظام التقاعد في القطاع الخاص والعمل على تطوير منظمة العمل، والاستفادة من الدروس السابقة.

 

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