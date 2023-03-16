حزن وصدمة.. نجيا من السيول وفقدا عمهما في سيول الريث بجازان (فيديو)

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خيمت حالة من الصمت على كل من ياسر وسالم الريثي اللذين فقدا عمهما أثناء محاولة إنقاذهما من سيول الريث بجازان.

وفي التفاصيل، فقد سارع المواطن جابر طاوي محمد الريثي إلى إنقاذ اثنين من أبناء شقيقه من سيول أحد الاودية بالريث بجازان، خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم الإثنين.

وكان الطفلان يبحثان عن عددٍ من المواشي اختفت داخل الوادي، لكن السيول حاصرتهما، ليتحرك العم صوب ابني شقيقه بسيارته، في محاولة لإنقاذهما.

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استمرار عملية البحث عن عم الناجيين

غير أنه وبعد الوصول إليهما جرفتهم السيول جميعًا لينجو الشقيقان ويفقد العم في السيول. ولاتزال فرق الدفاع المدني تكثّف جهودها للعثور على المواطن المفقود.

وفي التفاصيل التي رواها أحد أقارب المفقود لبرنامج “الراصد” على فضائية “الإخبارية”، أشار إلى أن السيل احتجز الطفلين ياسر وسلم، نتيجة غزارة الأمطار التي سدت عليهما الطريق.

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وأوضح أنهم ظلوا لأكثر من ساعتين يراقبون الموقف دون أن يفعلوا شيئًا لنجدتهما إلى أن تحرك العم بسيارته (الدفع الرباعي) في محاولة لإنقاذهما، لكن السيل جرفه.

ولفت إلى أن عملية البحث عن الرجل لازالت جارية، حيث لم يتم العثور عليه بعد. فيما رفض الناجيان الحديث رغم المحاولات أكثر من مرة، بسبب الصدمة التي أصيب بها.