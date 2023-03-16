برعاية خادم الحرمين.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين القادم بالرياض

تواصل – واس:

برعاية خادم الحرمين الشريفين، من المقرر إقامة حفل جائزة الملك فيصل يوم الاثنين القادم بالرياض في دورتها الخامسة والأربعين.

حفل تسليم جائزة الملك فيصل يوم الاثنين

ويحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، حفل تسليم الجائزة للفائزين بها في دورتها الـ 45 لهذا العام.

وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه – حفظه الله.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت أسماء الفائزين بالدورة الـ 45 لعام 2023، إذ مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك، لكل من:

1 – الأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل – حامد كوري الجنسية.

2 – فضيلة الشيخ ناصر عبدالله الزعابي إماراتي الجنسية.

ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند بريطاني الجنسية.

بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو مغربي الجنسية، جائزة اللغة العربية والأدب.

أما جائزة الطب، مُنحت بالاشتراك للدكتور دان هون بوروك أمريكي الجنسية، والدكتورة ساره كاثرين غيلبيرت بريطانية الجنسية.

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فيما فاز بجائزة العلوم الدكتورة جاكي يي-رو ينغ أمريكية الجنسية، والدكتور تشاد ألكساندر ميركن والأمريكي الجنسية، بالاشتراك.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن باب الترشيح للدورة الـ 46 لعام 2024، في أفرع الجائزة الـ 5 متاح حتى نهاية شهر مارس الحالي.

وحددت موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي:

أولاً: جائزة الدراسات الإسلامية: في موضوع “النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة”.

ثانياً: جائزة اللغة العربية والأدب: في موضوع “جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية”.

ثالثاً: جائزة الطب: في موضوع “علاجات الإعاقات الطرفية”.

رابعاً جائزة العلوم: في “علم الحياة”.

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًا، وعلميًا، واجتماعيًا.

وذلك من خلال أعمال، وأنشطة، وبرامج، ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.

وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني: ، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة .

وأتاحت الأمانة العامة المعلومات عن الترشيح وشروطه كافة عبر موقع الجائزة.

يذكر أن جائزة الملك فيصل مُنحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 290 عالماً، ينتمون إلى 45 دولة.

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