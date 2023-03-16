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في بريطانيا.. القوات الجوية تواصل مشاركتها في تمرين “محارب الكوبرا” (صور)
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في بريطانيا.. القوات الجوية تواصل مشاركتها في تمرين “محارب الكوبرا” (صور)

في بريطانيا.. القوات الجوية تواصل مشاركتها في تمرين “محارب الكوبرا” (صور)

في بريطانيا.. القوات الجوية تواصل مشاركتها في تمرين “محارب الكوبرا” (صور)
٠٤:٠٢:١٠ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت القوات الجوية الملكية، أنها تواصل مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا 2023” في المملكة المتحدة.

وأوضحت أنها تشارك في المناورات العسكرية في قاعدة وادينجتون في المملكة المتحدة إلى جانب قوات 6 دول صديقة.

استمرارية فعاليات ومناورات مجموعة القوات الجوية

ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، شهد مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الشهري، استمرارية فعاليات ومناورات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، وحضور يوم كبار القادة.

وأكد مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية، أن ما لمسته من جهود من مجموعة القوات الجوية المشاركة في مناورات تمرين “محارب الكوبرا 2023″، يبعث على الاطمئنان ويبرهن على احترافيتهم.

أهم أهداف تمرين “محارب الكوبرا”

وأشار إلى أن التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بطائرات طراز “التايفون” بأطقمها الجوية والفنية والمساندة، يهدف إلى:

1 – تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية المشتركة.

2 – دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الملكية البريطانية والدول المشاركة في التمرين.

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أخبار السعودية القوات الجوية بريطانيا تمرين محارب الكوبرا قاعدة وادينجتون مناورات عسكرية

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