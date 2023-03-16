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بهذه المنشآت.. “الغذاء والدواء” تُعلن رصد 234 مخالفة في فبراير
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بهذه المنشآت.. “الغذاء والدواء” تُعلن رصد 234 مخالفة في فبراير

بهذه المنشآت.. “الغذاء والدواء” تُعلن رصد 234 مخالفة في فبراير

بهذه المنشآت.. “الغذاء والدواء” تُعلن رصد 234 مخالفة في فبراير
٠٤:٣٢:٠١ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 234 مخالفة خلال 4476 زيارة نفذتها في شهر فبراير من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

وأوضحت أنها نفذّت 2412 زيارة لمنشآت غذائية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي.

إغلاق 28 منشأة

وأشارت إلى أنها أغلقت 28 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، وخالفت (41) منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف (5) خطوط إنتاج، وإتلاف (20.715) عبوة.

ونفّذت “الهيئة” (998) جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية
وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات.

عدد الإرساليات

وأشارت إلى أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر فبراير (33.000) إرسالية، وتم رفض (223) إرسالية.

وأضافت: يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الغذاء والدواء المملكة

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