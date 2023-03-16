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“الخضيري” يوجه نصائح هامة لمرضى السكر والضغط في رمضان (فيديو)

“الخضيري” يوجه نصائح هامة لمرضى السكر والضغط في رمضان (فيديو)

“الخضيري” يوجه نصائح هامة لمرضى السكر والضغط في رمضان (فيديو)
٠٤:٥٣:٣٧ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدم أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، نصائح لمرضى الضغط والسكر في رمضان.

وقال في مقطع فيديو إن مرضى الضغط والكوليسترول بحاجة إلى الانتظام في العلاج، لافتا إلى أنه يجب تناول تمرة وكوب ماء ثم بعد ذلك الغداء.

أدوية السكر

وأضاف: “بالنسبة لمريض السكر لا تأخذ أدوية السكر قبل الإفطار وإنما تناولها بعد الإفطار البعض يحصل له هبوط في حال تناولها مباشرة”.

وتابع: “لا تترك الماء أبدا ويجب شرب الماء بعد الإفطار، بعض الناس يفطر على قهوة وتمر وهذا خطأ لأنه يضغط على الكلى ويجب شرب الماء أولا وقبل أي شيء”.

في سياق آخر، حذر  “الخضيري” من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء، تجنبا لتكون السموم الغذائية.

نمو الفطريات

وقال الخضير، عبر “تويتر”: “معظم دراسات التسمم الغذائي والعفن تحذّر من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء.

وأكد أن ذلك يزيد عامل الرطوبة ثم العفن ونمو الفطريات مما يسبب تكوّن السموم الغذائية”.

وأضاف في تغريدته: “يكفي تنقيتها ويمكن نفخها بالهواء فقط دون غسلها بالماء واعادة التجفيف لا يعيد جفافها لانها حبوب وبذور لا تقبل الرطوبة”.

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الهيئات المختصة

وفي وقت سابق، وصف الخضيري من يتحدثون عن الألبان والأجبان، ويدّعون أنها مليئة بالهرمونات، بأنهم “جهلة”، ويتكلمون عن بلد آخر غير المملكة.

وقال الخضيري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الكثير من الجهلة يحذّرون من الألبان والأجبان ويزعمون أنها مليئة بالهرمونات ووو…الخ.

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الخضيري السكر الكوليسترول الماء مرضى السكر مرضى الضغط

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