وزير الخارجية: المملكة تؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش(فيديو)

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أعلن وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن المملكة تؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش.

مؤتمر وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي

وأوضح خلال انطلاق مؤتمر وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الموريتانية نواكشط، أن المملكة تعلن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.

إيجاد حل للقضية الفلسطينية

وأضاف أن المملكة تؤكد موقفها الداعم للإسراع في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وبين أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن الرياض تؤكد مجددا حق الفلسطينيين في دولة مستقلة.

المملكة تدعم السلام في اليمن

وأكد أن المملكة تدعم السلام في اليمن والوصول لوقف دائم لإطلاق النار، وأنه تم الاتفاق مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تؤكد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الازمة#الإخبارية pic.twitter.com/qSlybTnS8L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

المملكة تدعم قضايا العالم الإسلامي

وأشار إلى أن المملكة تدعم قضايا العالم الإسلامي التنموية والاجتماعية، وأن المملكة سخرت جهودها لتخفيف مصاب منكوبي الزلزال بسوريا وتركيا.

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تعرب عن تضامنها وصادق مواساتها للأشقاء في سوريا وتركيا إثر ما خلفته كارثة الزلزال من خسائر بشرية ومادية#الإخبارية pic.twitter.com/kY3Gh6By3A — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

المملكة تدين الإرهاب بجميع أشكاله

وبين بن فرحان خلال المؤتمر الدولي، أن المملكة تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أفغانستان.

فيديو | وزير الخارجية: المملكة تتطلع إلى أن يعزز اتفاقها مع إيران أمن واستقرار منطقة الخليج ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك#الإخبارية pic.twitter.com/xVXqajgqF7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

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