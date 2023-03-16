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وزير الخارجية: المملكة تؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش(فيديو)

وزير الخارجية: المملكة تؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش(فيديو)

وزير الخارجية: المملكة تؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش(فيديو)
٠٣:٥٠:٣٧ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن المملكة تؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش.

مؤتمر وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي

وأوضح خلال انطلاق مؤتمر وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الموريتانية نواكشط، أن المملكة تعلن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.

إيجاد حل للقضية الفلسطينية

وأضاف أن المملكة تؤكد موقفها الداعم للإسراع في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وبين أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن الرياض تؤكد مجددا حق الفلسطينيين في دولة مستقلة.

المملكة تدعم السلام في اليمن

وأكد أن المملكة تدعم السلام في اليمن والوصول لوقف دائم لإطلاق النار، وأنه تم الاتفاق مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.

المملكة تدعم قضايا العالم الإسلامي

وأشار إلى أن المملكة تدعم قضايا العالم الإسلامي التنموية والاجتماعية، وأن المملكة سخرت جهودها لتخفيف مصاب منكوبي الزلزال بسوريا وتركيا.

المملكة تدين الإرهاب بجميع أشكاله

وبين بن فرحان خلال المؤتمر الدولي، أن المملكة تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أفغانستان.

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أخبار السعودية اليمن بن فرحان تركيا قيم الوسطية منظمة التعاون الإسلامي موريتانيا نواكشوط وزراء الخارجية وزير الخارجية

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