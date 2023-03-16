خطيب المسجد النبوي: لا يجوز إطعام الحمام من بقايا الأطعمة (فيديو) 

تواصل – فريق التحرير:

أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة، تداول مقطع فيديو من خطبة للشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي يحذر فيها من التعدي على حقوق الجار.

تربية الحمام الطيارة في أسطح البيوت السكنية

وبين البدير في الخطبة، الأداب والخصال التي يجب أن يتمتع بها المسلم إزاء جاره، ومنها ـنه لا تجوز تربية الحمام الطيارة في أسطح البيوت السكنية، لأنها “تؤذي الجيران”.

وتابع: “ومن الأذية ارتقاؤه السطوح التي يشرف بها على بيوت الجيران وحرمهم والتطلع على عوراتهم لأجله وتضرر الجيران أعشاشها وأوكارها وحطام عيدانها وسَلْحها وذرِّقها وخَذْقها”.

اقرأ أيضًا:

خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: الأذى بحق الجار من أشد الحرمات (فيديو)

وأضاف: “وذلك عدوان عليهم فإن اتخذ طيورًا غير طيّارة للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الرسائل، ونحو ذلك من غير أذى يتعدى إلى الناس أو اتخذ طيورًا مقصصات أو محفوظات لا يُطَيّرها فلا بأس”.

لا يجوز نثر الحبوب وبقايا الأطعمة للحمام

وشدد على أنه “لا يجوز نثر الحبوب وبقايا الأطعمة ونشر مساقي الماء للحمام بين بيوت الناس وعلى وجه الطرق في الأحياء السكنية لما يترتب على ذلك من انتشار الأقذار والأوساخ وأذية الجيران”.

اقرأ أيضًا:

خطيب المسجد الحرام يوصي بمحبة الجار ويبين حقوقه (فيديو)

حق الجار على الجار

وأكد البدير أن من حق الجار على الجار ألا يخونه في أهله وأن يكفَّ بصره عن نسائه ومحارمه، مؤكدًا أن أعظَمُ أنواع الزنا وأفحشه أَن يزني الجار بحليلَة جارِه.

واستشهد بما ورد عن عبداللَهِ بن مسعود رضي الله عنه، قال : سأَلت النّبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنبِ أَعظَمُ عند اللَهِ قال ” أن تجعل للَه ندّا وهو خلقَك ” قلت إنّ ذَلك لَعظيم قلْت ثم أَيُ قال ” ثمّ أَن تقتل ولدك تَخاف أَن يطْعم معك ” قلْت ثمّ أيُ قال ” ثمّ أَن تُزاني بحليلَة جارِك ” متفق عليه.