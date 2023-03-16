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الشروط ورابط التقديم.. “سدايا” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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الشروط ورابط التقديم.. “سدايا” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الشروط ورابط التقديم.. “سدايا” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الشروط ورابط التقديم.. “سدايا” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٢:٤٣:٤٣ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس بيانات.

2 – عالم البيانات.

3 – كبار محلل الأعمال.

4 – ضابط الاشراف والمتابعة.

5 – مسؤول إدارة المشروع.

6 – كبار محلل الأعمال.

7 – كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي.

8 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

 أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض سدايا هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة

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