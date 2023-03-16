الشروط ورابط التقديم.. “سدايا” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس بيانات.

2 – عالم البيانات.

3 – كبار محلل الأعمال.

4 – ضابط الاشراف والمتابعة.

5 – مسؤول إدارة المشروع.

6 – كبار محلل الأعمال.

7 – كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي.

8 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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