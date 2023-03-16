الشروط ورابط التقديم.. “سدايا” توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – مهندس بيانات.
2 – عالم البيانات.
3 – كبار محلل الأعمال.
4 – ضابط الاشراف والمتابعة.
5 – مسؤول إدارة المشروع.
6 – كبار محلل الأعمال.
7 – كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي.
8 – والمزيد …
* طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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