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عاجل.. “النيابة العامة”تفتح باب التسجيل في الاختبار المهني في “قياس”

عاجل.. “النيابة العامة”تفتح باب التسجيل في الاختبار المهني في “قياس”

عاجل.. “النيابة العامة”تفتح باب التسجيل في الاختبار المهني في “قياس”
٠٣:١٦:١٤ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت النيابة العامة إنه تم إحاطة المتقدمين على وظيفة “ملازم تحقيق” والمعلن عنها سابقاً بفتح التسجيل بالاختبار المهني للنيابة العامة بالمركز الوطني للقياس ‘قياس”.

وأعلنت النيابة عن رابط يمكن من خلاله التسجيل، وهو (اضغط هنا).

حذرت النيابة العامة، من خطورة التورط في أي أعمال أو ممارسات تندرج تحت غش الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”: “أن الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة”.

8 عقوبات

عقوبة غش الأجهزة الطبية

وحددت النيابة عقوبة غش الأجهزة والمستلزمات الطبية كالتالي:

– السجن مدة تصل إلى 10 سنوات

– إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوما

– إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية

– إلغاء الترخيص

– غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال

– تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام

– المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك لمدة – تصل إلى مائة وثمانين يوما

– نشر الحكم المقضي به بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

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الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة النيابة النيابة العامة عقوبات ملازم

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