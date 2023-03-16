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وفق 14 معيارًا.. هيئة الطيران المدني تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات
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وفق 14 معيارًا.. هيئة الطيران المدني تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات

وفق 14 معيارًا.. هيئة الطيران المدني تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات

وفق 14 معيارًا.. هيئة الطيران المدني تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات
٠٢:٢٣:٤٥ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر فبراير 2023م.

التقرير صدر وفقًا لـ 14معيارًا لقياس الأداء

وأوضحت أن التقرير صدر وفقًا لأربعة عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وذلك تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجي.

وأكدت أن المعايير تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

هذه المطارات بالمراكز المتقدمة في التقرير

وأضافت أن كلٌ من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان، ومطار حائل الدولي، ومطار القريات حصلوا على المراكز المتقدمة في التقرير.

إتباع مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات

وأكدت الهيئة أنها تتبع مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا.

وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 45%.

الفئة الثانية للمطارات الدولية

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%.

الفئة الثالثة للمطارات الدولية

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 100%.

الفئة الرابعة للمطارات الدولية

فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيًا بنسبة التزام 73%.

وحصل مطار حائل على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100%.

الفئة الخامسة للمطارات الداخلية

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة.

طريقة تقييم أداء المطارات

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أنها تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزه:

1 – أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر.

2 – الوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك.

3 – معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

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