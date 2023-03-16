الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ابنك ضعيف الشخصية؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج
وفق 14 معيارًا.. هيئة الطيران المدني تصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات
“وول ستريت جورنال”: إيران توافق على شرط المملكة بوقف تسليح الحوثيين
“ساما” يسمح لهذه الشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل
إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشاريع التأهيل الطبي في هذه المناطق
تحمي من مرض مميت.. 7 فوائد صحية لا تتخيلها للقهوة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ابنك ضعيف الشخصية؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

ابنك ضعيف الشخصية؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

ابنك ضعيف الشخصية؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج
٠٢:٢٧:٥١ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

إذا لاحظت أن ابنك ضعيف الشخصية ويواجه صعوبة في التعامل مع أقرانه، فإنه يتعين عليك التعرّف على أسباب المشكلة، والعمل على بناء شخصية قوية يتميز بها أبناؤك.

أهم أسباب ضعف الشخصية لدى الأبناء

وكشف مجلس شؤون الأسرة عن أهم أسباب ضعف الشخصية لدى الأبناء، وتتمثل في الآتي:

-الخلافات بين الوالدين

-النمط السلطوي في التربية ينعكس على ضعف شخصية الأبناء

-الحماية المفرطة من الأهل

-المقارنة السلبية بالآخرين

ممارسات الوالدين الفاعلة لبناء شخصية قوية

-اكتشاف اهتمامات ابنك وما يميزه عن الآخرين بإشراكه في أنشطة مختلفة

-لا تطلق الأحكام السلبية على ابنك مهما اخطأ

-امنح ابنك مساحته الخاصة واترك له حرية الاختيار باتزان

-تجنب إشراك ابك في الخلافات الزوجية واحرص على حلها بهدوء بعيدًا عن أبنائك.

وأكد المجلس أهمية إفساح المجال للطفل ليكوّن خياراته وقراراته وينمّي ثقته في نفسه، ودور الأسرة في معالجة ضعف الشخصية للأطفال.

اقرأ أيضًا:

5 أسباب تدفعه لذلك.. 9 خطوات للتعامل مع طفلك الكاذب

علامات ضعف الشخصية

وأوضح أن علامات ضعف الشخصية عند الأطفال هي:

-التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار

-التهرب من المسؤولية

-البقاء بدون طموح

-السلبية والتشاؤم.

اقرأ أيضًا:

10 خطوات لتعليم الأطفال التسامح

دور الأسرة في معالجة ضعف الشخصية للأطفال

ونوه على دور الأسرة في معالجة ضعف الشخصية للأطفال من خلال:

-إشراكهم في القرار وطلب الرأي منهم

-التشجيع المستمر وإثارة الحماس

الدمج في المجتمع للقدرة على تكوين علاقات

-التدرج في المسؤوليات الصغيرة وسهلة الإنجاز

-التحفيز على القراءة والاطلاع

-الصبر والمرونة في تغيير السلوك.

الكلمات الدلالية:
أسباب ضعف الشخصية الطفل علاج ضعف الشخصية للأطفال علامات ضعف الشخصية مجلس شؤون الأسرة

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تُطلق خدمة إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً

«التجارة» تُطلق خدمة إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً

٠٤:٥٧ م، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠١٦
المدينة.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث مروّع على طريق «بدر ـ واسط»

المدينة.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث مروّع على طريق «بدر ـ واسط»

١٢:٥٢ ص، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦
ناسا تتوقع اصطدام كويكب ضحم بالأرض بعد 5 أيام .. ماذا قالت عن حجم الضرر؟

ناسا تتوقع اصطدام كويكب ضحم بالأرض بعد 5 أيام .. ماذا قالت عن حجم الضرر؟

١٠:١٦ ص، السبت، ١١ فبراير ٢٠٢٣
العثور على مصحف لم تمسسه النار وسط حريق «المباركية»

العثور على مصحف لم تمسسه النار وسط حريق «المباركية»

١٢:١٣ ص، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *