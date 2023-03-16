“غرفة المدينة”: نسعى لاستقطاب فعاليات عالمية بالمناطق المقدسة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال مساعد أمين غرفة المدينة لتطوير الأعمال نايف الحازمي، إن المملكة تسعى لاستثمار مكانة مكة والمدينة لجعلهما مركز جذب لاستقطاب الفعاليات والبرامج العالمية المعنية بالاقتصاد الإسلامي.

وأوضح “الحازمي” في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المملكة تسعى لتنظيم العديد من الفعاليات في مكة والمدينة

ولفت إلى أن الاتفاقية لها 9 مسارات من بينها مسار ورش العمل والفنون الإسلامية.

ورش عمل

وتابع: بدأنا ورش العمل في الأسبوع الماضي في غرفة مكة المكرمة ونسعى لحصر الاحتياجات التدريبية وخلال الورشة يتم التعرف على كل ما يحتاجه موسم الحج والعمرة.

في سياق متصل، قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة بجولة تفقدية بالمسجد الحرام، وذلك استعداداً لموسم رمضان المبارك.

ورافق الأمير في الجولة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديس، وعدد من قيادات الرئاسة

اقرأ أيضًا:

سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان