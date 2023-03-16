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إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشاريع التأهيل الطبي في هذه المناطق

إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشاريع التأهيل الطبي في هذه المناطق

إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشاريع التأهيل الطبي في هذه المناطق
٠١:٤٨:٤٧ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشاريع الإقامة والتأهيل الطبي في عدد من المناطق.

وأوضحت أن مرحلة طلب إبداء الرغبات لـ 3 مشاريع، بدأت وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضافت أن المشاريع تكون في كل من التجمع الصحي الثاني في منطقة الرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالدمام.

بدأت مرحلة طلب إبداء الرغبات لـ 3 مشاريع

وأضاف أنها تسعى إلى اختيار مقدم خدمات متخصص من القطاع الخاص المحلي والدولي في المشاريع التالية:

1 – المشروع الأول: ويشمل تصميم وتطوير وتمويل وصيانة وتشغيل “طبي وغير طبي” لمستشفيات الإقامة الطويلة بعدد 200 سرير، ومراكز الرعاية التمريضية بعدد 100 سرير “لكل تجمع صحي”.

2 – المشروع الثاني: و يشمل تصميم وتطوير وتمويل وصيانة وتشغيل “طبي وغير طبي” لمستشفيات التأهيل الطبي بعدد 150 سرير و 120 ألف جلسة علاجية لمرضى العيادات الخارجية “لكل تجمع صحي”.

3 – المشروع الثالث: ويشمل الرعاية الصحية المنزلية بنموذج عقد تقديم خدمات طبية، لعدد 5,000 مريض نشط “لكل تجمع صحي”.

وثيقة طلب إبداء الرغبة للمشاريع الثلاثة

ودعت الوزارة والمركز المستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات الصحية المحليين أو الدوليين المهتمين للاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة للمشاريع الثلاثة بالرياض والشرقية.

وأشارت إلى أن المشاريع تحتوي على معلومات عن المشاريع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص.

وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الخميس 13 أبريل 2023 م.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأهيل الطبي التجمع الصحي الرياض الشرقية وزارة الصحة

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