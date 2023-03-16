تحمي من مرض مميت.. 7 فوائد صحية لا تتخيلها للقهوة

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تشتهر القهوة كمشروب شعبي يحتوي على العديد من من الفوائد الصحية، ومن بينها أنه مفيد للقلب ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفقًا للخبراء.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” عن سبع فوائد صحية محتملة للقهوة.

تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أن شرب ما لا يقل عن أربعة فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، مقارنة بشرب كوب واحد فقط، وذلك وفقًا لدراسة إسبانية أجريت على 14 ألفًا و413 خريجًا جامعيًا في عام 2018.

يعتقد الباحثون في الرابطة الوطنية للقهوة أن أحد الأسباب التي تجعل القهوة تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب هو أن الكافيين يمنع المواد الكيميائية المسببة للاكتئاب المزاج في الدماغ.

وتمنع القهوة المستقبلات في الدماغ من الارتباط بالأدينوزين، وهي مادة كيميائية لاتسبب التعب فحسب، بل المزاج المكتئب أيضًا.

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تدعم صحة الكبد

يمكن للقهوة أن تحافظ على صحة الكبد وتحميه من الأمراض. تشير الأبحاث الجديدة إلى وجود صلة بين القهوة وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي – الذي يمكن أن يؤدي إلى التليف والسرطان.

وفحصت دراسة أجرتها جامعة كويمبرا في البرتغال، بدعم من معهد المعلومات العلمية عن القهوة، 156 مشاركًا في منتصف العمر يعانون من السمنة المفرطة، وكان معظمهم مصابين بالسكري من النوع 2.

وتوصلت إلى أن أولئك الذين يشربون القهوة يتمتعون بكبد صحي أفضل مقارنة بغيرهم.

هذا ليس فقط بسبب الكافيين، إذ كان لحبوب القهوة منزوعة الكافيين والكافيين نفس التأثير الإيجابي على الكبد.

وفي حين ارتبط تناول القهوة العادية بخطر أقل للإصابة بتليف الكبد، فإن تناول مستويات أعلى كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض مستويات الكبد الدهنية.

ومع ذلك، يمكن أن تلعب عوامل أخرى دورًا.

تساعدك على إنقاص الوزن

ثبت أن القهوة تساعد في الحفاظ على وزن صحي، الأمر الذي يرجعه الباحثون إلى كونها تعزز معدل الأيض- عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم يوميًا – ويحرق الدهون.

وتوصل دراسة أجريت في عام 1989 إلى أن 100 ملجم فقط من الكافيين، أي الكمية الموجودة في فنجان القهوة العادي، تزيد من معدل الأيض أثناء الراحة.

وبسبب هذه النتائج، تكهن الباحثون بأن الكافيين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن في علاج السمنة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وجدت دراسة حديثة أجريت في عام 2004 أن شرب القهوة ضاعف كمية الدهون المحروقة وزاد من استهلاك الطاقة بنسبة 13 في المائة.

تشير دراسة أمريكية أخرى نشرت في مجلة التغذية في عام 2020، إلى أن النساء اللواتي يشربن القهوة لديهن دهون أقل في الجسم.

مفيدة للقلب

إذا كنت تكثر من شرب الكافيين فإنه قد يضغط على قلبك ويجعلك تشعر بالتوتر، لكن إذا تناولته بكميات معتدلة، فقد تقلل القهوة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قد يكون شرب ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا هو الكمية المثالية للحفاظ على صحة القلب.

من خلال شرب ثلاثة أكواب يوميًا، يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والرجفان الأذيني، وفقًا لمراجعة معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC) في عام 2022.

ويقول البروفيسور كجيلد هيرمانسن، قسم الطب السريري في جامعة آرهوس وخبير القهوة: “إن شرب كميات معتدلة من القهوة لا يرتبط فقط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ولكن أيضًا مع العيش لفترة أطول”.

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الأداء الرياضي

أظهرت النتائج أن القهوة تساعد على الخروج في صالة الألعاب الرياضية، لكونها تحسن القدرة على التحمل وكذلك التمارين عالية الكثافة والمقاومة، وفقًا للخبراء.

ويمكن أن يساعد هذا المشروب أيضًا في الأداء الرياضي في رياضات مثل التنس وكرة القدم، كما يقول الدكتور نيل كلارك، محاضر في الرياضة والتغذية في جامعة كوفنتري

جيدة للعقل

يقول باحثون إن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وجدت مراجعة أجريت عام 2016 لـ 11 دراسة قائمة على الملاحظة على أكثر من 29 ألف شخص أنه كلما زاد استهلاك القهوة، قل خطر تعرضهم لفقدان الذاكرة.

لكن الباحثين أكدوا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة سبب هذا الارتباط. علاوة على ذلك ، تشير الدراسات أيضًا إلى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون.

تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2

توصلت دراسة حديثة إلى أن الكافيين قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

نظرت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في الجينات التي تحدد مدى سرعة معالجة الناس للكافيين لتقدير مستويات الكافيين المحتملة لما يقرب من 800 ألف شخص على مدى العمر.

وتوصل الباحثون إلى أن الذين يكسرون الكافيين بشكل أبطأ، من المحتمل أن يكون لديهم مستوى أعلى منه في دمائهم، لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ومع ذلك، يمكن تفسير انخفاض خطر الإصابة من خلال انخفاض مؤشر كتلة الجسم لديهم، لأن النحافة تقلل من خطره الإصابة بالمرض، الذي يؤثر على واحد من كل 10 أشخاص فوق سن الأربعين.

لكن من المرجح أن يقلل شرب القهوة السوداء من خطر الإصابة بالمرض عن شرب القهوة السكرية التي تحتوي على شراب.

وقال الدكتور ديبندر جيل ، كبير مؤلفي الدراسة، من إمبريال كوليدج لندن: “تشير هذه النتائج إلى أن الكافيين قد يكون مرتبطًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ، وانخفاض الدهون في الجسم، وانخفاض احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني”.