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“ساما” يسمح لهذه الشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل

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“ساما” يسمح لهذه الشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل

“ساما” يسمح لهذه الشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل

“ساما” يسمح لهذه الشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل
٠١:٥٠:٤٢ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح البنك المركزي “ساما” أنه سمح لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة.

وجاء الإعلان استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع والخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

5 أهداف

وأكد البنك المركزي سعيه المستمر لتحقيق الأهداف التالية:

1- دعم قطاع التمويل والتقنية المالية.

2- رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.

3- تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.

4- تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة.

5- تمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

استراتيجية التقنية

كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية؛ بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البنك المركزي السعودية المركزي المملكة

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