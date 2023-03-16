خبير طقس: لا يجب الاعتماد على التنبؤات الجوية الرقمية في توقعات الأرصاد

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قال أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعة الطقس أ.د. عبد الله المسند، إنه لا يجب الاعتماد على التنبؤات الجوية الرقمية في توقعات الأرصاد.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن خبير الطقس ينبغي عليه أن لا يعتمد على التنبؤات الجوية الرقمية فقط، وعليه أن يطلق لنظره العنان للمراقبة الميدانية.

وأضاف أنه أحيانًا وفي فصل الربيع معظم النماذج الرياضية لا تتوقع ولا تتنبأ بأمطار ومع ذلك تنشأ السحب الركامية بظرف 60 دقيقة.

وشار إلى أن الجميع يتفاجئ بولادة السحب بما فيها الرادارات والأقمار الصناعية، حيث تنتشر وتنبسط فتبرق وترعد ومن ثم تمطر كل هذا يحدث غالباً آخر النهار وأول الليل بما يعرف بـ “مراويح الربيع”.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المملكة

كما نبّة المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة وخاصة جازان وعسير والباحة ونجران، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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