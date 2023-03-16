خلال شهر رمضان.. تحديد موعد بداية اليوم الدراسي بـ “الحدود الشمالية”

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اعتمدت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم الخميس، توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت في بيان لها عبر موقع “تويتر”: “اعتماد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ، ليكون الساعة (10) صباحًا”.

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وكانت عدد من إدارات التعليم في المملكة أعلنت عن توقيات بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:

تعليم المدينة

الحصة الأولى تبدأ الساعة 9:45 للبنين والساعة 9:30 للبنات

تعليم الرياض

تبدأ لجميع المدارس الحكومية والأهلية في التاسعة صباحًا.

أما بالنسبة لمدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار” فستبدأ الدراسة في التاسعة مساءً.

ويبلغ الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.

تعليم القنفذة والعرضيات بمكة

بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك في العاشــرة صباحًا

بداية اليوم الدراسي لمدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار”، الساعة 9 مساء

الوقت الزمني للحصة الدراسية سيكون 35 دقيقة.

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اعتماد مواعيد الدراسة في رمضان وإجازة عيد الفطر

وكان وزير التعليم أصدر قرراًا بجعل الدراسة حضورية خلال شهر رمضان لهذا العام، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي.

وستكون ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان 5 ساعات يوميًا، على أن تبدأ ساعات العمل في شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساءً.

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صلاحية لإدارات التعليم بتغيير أوقات بدء العمل

وأعطى الوزير الصلاحية لإدارات التعليم بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها في شهر رمضان بما لا يتجاوز ساعتين.

تحديد إجازة عيد الفطر المبارك

وقرر الوزير منح إجازة عيد الفطر في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 من رمضان 1444هـ، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 من إبريل.