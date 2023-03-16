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“معلم” يكشف عن طريقة سهلة لتعليم طالب متعثر – فيديو

“معلم” يكشف عن طريقة سهلة لتعليم طالب متعثر – فيديو

“معلم” يكشف عن طريقة سهلة لتعليم طالب متعثر – فيديو
٠١:٤٠:١٥ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح معلم بإحضار ورق شفاف من المكتبات كوسيلة لتعليم الطالب المتعثر أو الذي يواجه صعوبة في التعلم بالمقارنة بزملائه.

وخللا مقطع فيديو متداول، أوضح المعلم أن هذا الورق موجود في المكتبات ويساعد الطالب على تحسين خطه وتنمية قدراته.

ووجه النصيحة إلى كل المعلمين الراغبين في التعامل مع الطلاب الذين يعانون من صعوبة التعلم ويحتاجون إلى التكرار باستمرار.

التعليم عن بعد 

في سياق متصل، أثبتت وزارة التعليم قدرتها وكفاءتها في استمرارية التعليم دون توقف، حتى في أشد الظروف وتوالي الأزمات، بداية من أزمة كورونا ومرورًا بأحوال الطقس في المملكة هذه الأيام.

واستطاعت الوزارة النجاح في هذه المنظومة عبر عدة وسائل من أهمها:

1 – إعداد البدائل التعليمية والوسائل المختلفة لتسهيل وصول الطلاب والطالبات للمناهج في منازلهم.

2 – توزيع منصاتها على البث الفضائي والتعليم الإلكتروني، موفرة بذلك جميع الأدوات التي تتناسب مع إمكانيات وقدرات الطلاب.

3 – الجهود الكبيرة المبذولة من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وتفاعل الطلاب والطالبات مع المنصات.

4 – الإشراف والتطوير المستمر للمنصات بغرض أداء رسالتها على أكمل وجه، وأثبتت مواكبتها للتطور وسرعة تأقلمها في تقديم هذا الجهد العظيم تحت كل الظروف.

5 – إعداد بنية تحتية داعمة وتتوافق مع منظومة التعليم الإلكتروني، الأمر الذي جعل المملكة في مراتب متقدمة في منظومة التعليم الإلكتروني والرقمي بجانب اليابان

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الكلمات الدلالية:
التعليم التعليم عن بعد المملكة طالب طلاب معلم

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