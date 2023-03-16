شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين.. وتكشف ما ضُبط بحوزتهم

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض على 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشي,

وأكدت أنهم اتخذوا محلًا للطباعة والنسخ مقرًا لتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين ،حيث ضبط بحوزة المتهمين 358 بطاقة معدة لذلك ومبالغ مالية.

شرطة الرياض

وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية، تمثلت في سلب المحلات التجارية.

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وحسب اللوائح فإن السطو المتكرر يمكن أن يعاقب عليه بتر اليد اليمنى والسرقة المشددة ببتر اليد والقدم.

وتتنطبق هذه الأحكام على سرقة السيارات، حيث إنها من جرائم السرقة المعاقب عليها بقطع اليد، إذا توافرت الشروط.

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