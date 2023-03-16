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صدمة كبيرة.. وفاة زوجين وأبنائهما الأربعة على طريق الرياض وادي بن هشبل
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صدمة كبيرة.. وفاة زوجين وأبنائهما الأربعة على طريق الرياض وادي بن هشبل

صدمة كبيرة.. وفاة زوجين وأبنائهما الأربعة على طريق الرياض وادي بن هشبل

صدمة كبيرة.. وفاة زوجين وأبنائهما الأربعة على طريق الرياض وادي بن هشبل
٠١:١٠:٣٥ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري مروع على طريق الرياض وادي بن هشبل.

وكان يحيى الخبراني، الذي يعمل وكيل مدرسة وزوجته وأربعة من أبنائهما في طريق العودى إلى محافظة العارضة بمنطقة جازان.

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تفاصيل الحادث المروع

وكشف “سلمان الخبراني” شقيق الزوجة، تفاصيل الحادث المروع.

وقال لموقع “العربية.نت” أن الأسرة تعرضت لحادث مروِّع في منطقة عسير يوم الخميس الماضي أثناء عودتها من رحلة سفر من الرياض متجهين إلى جازان، بعد قضاء الإجازة، واستعدادًا للفصل الدراسي الثالث.

وأضاف إن الحادث وقع على طريق الرياض المؤدي إلى وادي بن هشبل، وراح ضحيته الأب يحي وزوجته فاطمة، والأبناء محمد ونجوى وحسن وخالد، بعد تصادم سيارتهم مع شاحنة وجهًاًلوجه.

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صدمة كبيرة

وأصاب الخبر الأسرة بالصدمة على ما أفاد شقيق الزوجة الذي التقى عائلة أخته خلال زيارتها له الأسبوع الماضي للمرة الأخيرة.

وقال: “نحن صابرون ونعزي أنفسنا فليس لنا إلا الصبر والسلوان بعد هذه الفاجعة التي أوجعت قلوب الجميع”.

ونعى معلمو وأولياء أمور وإعلاميون، الخبراني، الذي أمضى في سلك التعليم ما يقارب الـ 30 عامًا، ما بين معلم ووكيل مدرسة في مجمع الجوة التعليمي جنوب غرب محافظة العارضة.

ويحظى الراحل باحترام ومحبة مَن حوله في الوسط التعليمي وبين السكان؛ لدماثة أخلاقه، وتعامُله الطيب مع الجميع، وابتسامته التي لا تفارق محياه.

وعبر الناعون له عن حزنهم الشديد على رحيلهم، واصفين ما حدث بالفاجعة المؤلمة التي صعقتهم. فيما ودعه طلابه بالدموع.

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