مقترح المملكة بـ “يوم شهيد الصحة” يحظى بأصداء واسعة عربيًا

تواصل – واس:

حظي مقترح المملكة، بتخصيص الثاني من مارس من كل عام، ليكون يوم “شهيد الصحة” بالترحيب خلال اجتماع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب بالجزائر.

وناقش الاجتماع، مقترح المملكة باعتماد يوم “شهيد الصحة” في الثاني من مارس من كل عام كمناسبة يستذكر فيها الوطن العربي جهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح وتعريض أنفسهم للمخاطر بسببها.

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شهيد الصحة

وخصصت “وزارة الصحة” الثاني من شهر مارس في كل عام، ليكون يوم “شهيد الصحة”، استشعارًا لأهميـة الـدور الـذي قام به شهداء الصحة ووفاءً لهم، حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وتأتي البادرة الإنسانية عرفانًا وتكريمًا ووفاءً من “الصحة” لهم ولما قدموه، حيث ستقدم الدعم النفسي والاجتماعي لذويهم.

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وأنشأت وزارة الصحة في وقت سابق وحدة “شهداء الصحة.

وتهدف من ذلك إلى تخليـد تضحيات وعطاء الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتفانوا في أداء أعمالهم، وضربوا أروع أمثلة الإيثار، ووهبوا أرواحهم للمحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

وتُعنى هذه الوحدة بالشهداء الذين توفوا أثناء قيامهم بأداء مهامهم، أو بسبب عدوى انتقلت إليهم من مقر عملهم”.