عاجل.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد المواطنين الإرهابيين في مكة

تواصل – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانٍ في منطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

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انضمام الجاني لأحد التنظيمات الإرهابية

أقدم/ إبراهيم بن عباد الهذلي – سعودي الجنسية – على الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية. وقام بتأييد لما يقومون به من أعمال داخل المملكة وخارجها.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنه قام بإطلاق النار على أحد المراكز الأمنية بقصد قتل رجال الأمن مما نتج عنه إصابة أحدهم.

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تواصل الجاني مع عناصر التنظيم الإرهابي

وأكد البيان تواصل الجاني مع عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق الصراع.

وقال إنه بعد إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وأكد البيان على صدور الحُكم بإقامة حد الحرابة بحقه وأن يكون ذلك بقتله.

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تأييد الحكم من محكمة الاستئناف

وتم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.

وأشار البيان إلى صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وتم تأييده من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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تنفيذ حكم الشرع بحق الجاني

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حدًا بالجاني/ إبراهيم بن عباد الهذلي يوم الخميس بتاريخ 24 / 8 / 1444هـ الموافق 16 / 3 / 2023م، بمنطقة مكة المكرمة.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

وأكدت الداخلية في البيان على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت في الوقت ذاته من إقدام أي أحد على مثل هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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