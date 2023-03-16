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شاهد.. جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة على شمال الخرج بالرياض

شاهد.. جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة على شمال الخرج بالرياض

شاهد.. جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة على شمال الخرج بالرياض
١٢:١٦:٠١ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، جرت السيول، اليوم الخميس، نتيجة تساقط الأمطار على شمال الخرج منطقة الرياض.

جريان السيول بمحافظة الخرج

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول والشعاب نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظة الخرج، مع أجواء باردة وموجة من الطقس المتقلب.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المملكة

كما نبّة المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة وخاصة جازان وعسير والباحة ونجران، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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