قبل رمضان.. رصد 277 منشأة مخالفة ضمن جولات رقابية بالمدينة (صور)

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أعلنت وزارة التجارة أن فرعها بالمدينة المنورة رصد 277 مخالفة خلال 6133 جولة استباقية نفّذتها الفرق الميدانية على المنشآت والأسواق.

أهم أهداف الجولات الرقابية

وأوضحت أنها نفذت، خلال الأيام الماضية، حملاتها ضمن خطة فرع الوزارة لموسم شهر رمضان المبارك، وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن الجولات الرقابية تهدف إلى:

1 – مراقبة الأسعار تأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية،

2 – متابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها.

3 – التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، ورصد المخالفات.

4 – العمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.

5 – تهيئة كافة السبل اللازمة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين للمسجد النبوي الشريف.

6 – متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم وموسم العمرة.

خطة فرع التجارة للشهر الفضيل

وبينت أن خطة الفرع للشهر الفضيل، شملت تكثيف الجولات التفتيشية على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة، ومتابعة:

1 – التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر المدوّن على السلعة مع سعر البيع.

2 – التحقّق من صحة العروض الترويجية، ورصد التخفيضات غير المرخّصة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وأشارت إلى أن جولات الفرق الرقابية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان، لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، بما في ذلك:

1 – متابعة توفر المنتجات التموينية في المصانع والمعامل المنتجة للمخبوزات والمنتجات الرمضانية للتحقق من عدم الهدر في الدقيق وكافة المنتجات الرمضانية عن الكميات المخصصة للمنشأة أسبوعياً من المؤسسة العامة للحبوب.

2 – تطبيق لائحة الغرامات و المخالفات الفورية أثناء الجولات الرقابية على المحال التجارية المخالفة من قبل أعضاء الضبط.

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