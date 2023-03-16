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“مدني الرياض” ينقذ 3 أشخاص علقوا في مياه الأمطار بحي الدار البيضاء

“مدني الرياض” ينقذ 3 أشخاص علقوا في مياه الأمطار بحي الدار البيضاء

“مدني الرياض” ينقذ 3 أشخاص علقوا في مياه الأمطار بحي الدار البيضاء
١٢:١٤:١٠ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ الدفاع المدني بمدينة الرياض 3 أشخاص في مركبتين علقتا في مياه إثر هطول الأمطار بحي الدار البيضاء.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها حساب “الدفاع المدني” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأمس، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

تساقط البرد والسيول

وشمل تنبيه “الأرصاد” الدوادمي، والقويعية، وعفيف، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

رفع “الأرصاد” درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وحذر المركز من هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لتدني الرؤية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

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